Проект "Здоровое село" помог оказать медпомощь более чем 4 тыс. жителей сел в Дагестане

ТАСС, 11 ноября. Благотворительный проект "Здоровое село" помог пройти медицинское обследование более чем 4 тыс. человек из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дагестана. Около 100 обследованных смогли получить высокотехнологичную медпомощь, сообщил ТАСС руководитель проекта, научный сотрудник Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, врач-уролог городской поликлиники №115 г. Москвы, кандидат медицинских наук Загир Агамов.

"Врачи московских, федеральных, республиканских клиник посещают отдаленные районы сельской местности Республики Дагестан для проведения осмотров населения и дальнейшей помощи - выполнение операций и так далее. Мы уже семь районов посетили, у нас около 4 тыс. пациентов осмотрено, более 100 из них оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках проекта", - сказал он.

Проект действует с сентября 2020 года и помогает повышать доступность медицинской помощи для жителей отдаленной сельской местности. За это время врачи посетили села Магарамкентского, Агульского, Цунтинского, Цумадинского, Дербентского, Левашинского и Сулейман-Стальского районов Дагестана. В реализации проекта в данный момент участвуют около 30 врачей-волонтеров различных профилей: хирурги, терапевты, кардиологи и многие другие. Лечение пациентов проводится в рамках квот, предназначенных нуждающимся в получении высокотехнологичной медпомощи по медицинским показателям.

"Принимающая сторона - местные администрации, обычно нас встречают, размещают, а мы только билеты покупаем. Некоторые клиники уже знают о проекте и сами командируют своих докторов, оплачивая им дорогу. В прошлом году первый выезд у нас был в сентябре, потом в январе, феврале, апреле, июне и сейчас", - добавил Агамов.

Проект стал лауреатом всероссийского конкурса социальных проектов Общественной палаты РФ и отмечен почетной грамотой Минздрава Республики Дагестан. Есть приглашения посетить с проектом Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.