Малый и средний бизнес за девять месяцев выкупил у Москвы 335 объектов нежилого фонда

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в Москве за девять месяцев нынешнего года выкупили арендуемые у города нежилые помещения в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В январе-сентябре 2021 года правом преимущественного выкупа арендованного у города имущества воспользовались 326 предпринимателей. Они приобрели 335 объектов нежилого фонда. За аналогичный период 2020 года такой возможностью воспользовались 214 представителей малого и среднего бизнеса, которые приватизировали 220 помещений. Всего в текущем году предприниматели выкупили уже в полтора раза больше коммерческой недвижимости, чем в прошлом", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, средняя площадь приватизированных нежилых помещений составила 164,2 кв. м, средняя цена кв. метра - 90,7 тыс. рублей.

"В 2021 году 98% предпринимателей выбрали оплату в рассрочку. Из 335 договоров купли-продажи недвижимости 327 заключены именно на таких условиях, а восемь договоров - с единовременной оплатой. Наибольшей популярностью пользуются объекты в центре столицы: по ним заключено 68 договоров купли-продажи. На юге и севере предприниматели выкупили по 45 объектов, а на юго-западе - 43", - в свою очередь отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводятся в публикации.

Для выкупа помещения необходимо обратиться за государственной услугой "Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы". С 5 августа 2020 года она оказывается исключительно в электронном виде на mos.ru.