Начался прием заявок на участие в конкурсе "Доброволец года - 2022" в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе "Доброволец года - 2022" для волонтеров и педагогов образовательных организаций стартовал в Москве. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Цель конкурса "Доброволец года", который проходит в Москве уже в пятый раз, - популяризация волонтерского движения среди школьников и студентов. Его важной составляющей также является поддержка педагогов образовательных организаций, которые реализуют добровольческие инициативы. Приглашаем к участию в конкурсе волонтеров и педагогов столичных школ и колледжей, ведь это замечательная возможность рассказать о своей деятельности", - отметил директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте московского центра "Патриот.Спорт". Школьникам нужно представить видеопрезентации об опыте волонтерской работы в 2021 году, продолжительность которых должна составлять не более семи минут. Педагогам предлагается изложить свои методические рекомендации по организации волонтерской деятельности в школах и колледжах. Они должны быть оформлены в виде пояснительной записки в свободной форме с обоснованием темы, целей, задач и актуальности разработки.

Прием заявок и конкурсных работ продлится до 30 декабря включительно, итоги и победители будут объявлены в марте-апреле 2022 года.