Представитель ВОЗ в РФ призвала повышать цифровую грамотность пожилых людей в пандемию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала повышать цифровую грамотность пожилых граждан в условиях пандемии коронавируса для обеспечения их полноценным и своевременным доступом к необходимой информации и услугам.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы все вместе способствовали обеспечению здорового старения или - и этот термин звучит намного позитивнее - активному долголетию во всех странах во время текущей пандемии", - сказала она на открытии в четверг IV Всероссийского форума "Россия - территория заботы".

Вуйнович обратила внимание на необходимость обеспечить пожилых людей доступом ко всем основным услугам здравоохранения во время пандемии, которые им нужны - "как для оказания неотложной, так и первичной медико-санитарной и специализированной помощи". "Пандемия показала, что такая поддержка должна включать инновационные подходы для помощи пожилым людям с помощью телемедицины и информационных технологий, - продолжила она. - Необходимо повысить цифровую грамотность всех пожилых людей, чтобы они могли использовать мобильные приложения для получения информации, для общения с членами семьи и поставщиками общественных услуг даже тогда, когда они физически разлучены".

Как отметила представитель ВОЗ, чтобы обеспечить соответствующую категорию граждан доступом к такому уходу и поддержке в нынешних эпидемических условиях, "их семьи и лица, осуществляющие уход [за ними], должны получать поддержку в приоритетном порядке".

"Необходимо уделять приоритетное внимание тем программам и услугам, которые помогают удовлетворять потребность пожилых людей, укреплять их здоровье и предотвращать их госпитализацию, - подчеркнула Вуйнович. - Пожилым людям также нужна адаптированная и точная информация о том, как оставаться здоровым во время пандемии, как защитить себя и что делать в случае заболевания".