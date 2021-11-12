Google выпустил дудл ко дню рождения Людмилы Гурченко

Дудлы - это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице Google в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудл ко дню рождения Гурченко нарисовала российская художница Татьяна Уклейко. Она отразила в нем многогранность таланта актрисы: Гурченко и исполняла драматические роли в фильмах о войне, и играла на фортепиано в водевилях.

Я дарю вам песню эту. Музыкальные паузы в кинокарьере Людмилы Гурченко

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове (Украинская ССР, ныне Украина). В кино она дебютировала в 1956 году, исполнив роль Люси в киноповести "Дорога правды" (режиссер Ян Фрид). Среди наиболее известных фильмов с ее участием - "Карнавальная ночь", "Девушка с гитарой", "Соломенная шляпка", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби" и другие. Гурченко активно участвовала в музыкальных телепередачах. Широкую известность получили фильм-спектакль "Бенефис Людмилы Гурченко" (1978) и ее сольные программы "Песни войны" (1980) и "Любимые песни" (1982), запись которых осуществило Центральное телевидение Гостелерадио СССР.

Актриса умерла 30 марта 2011 года в Москве в возрасте 75 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище.