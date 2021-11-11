Наталья Починок покидает должность ректора РГСУ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Наталья Починок покидает должность ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я благодарна всем коллегам, министерству образования, но в новое десятилетие своей истории университет должен войти с новым руководством. Я как председатель комиссии по социальной политике сосредоточусь на работе в Общественной палате России и буду помогать отечественному высшему образованию", - написала Починок.

В августе Минобрнауки сообщало, что Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года на время проведения проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза был назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. РБК со ссылкой на Хамрова сообщало, что отстранение последовало после внеплановой проверки Минобрнауки по факту "жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.", в ходе которой были выявлены нарушения, также у министерства возникли вопросы к декларации о доходах ректора.

В середине сентября Минобрнауки продлило временное отстранение Починок от должности ректора РГСУ. ТАСС обратился за комментарием к пресс-службе Минобрнауки.