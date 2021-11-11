КС РФ запретил сносить постройки у газопроводов без разбирательств с владельцем в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что принудительно снести дом или подсобки, построенные вблизи газопровода на частном земельном участке, без выплаты компенсаций можно только в случае, если доказано, что владелец знал об имеющихся ограничениях. Уже вступившие в силу решения судов, где не учитывался данный фактор, должны быть пересмотрены, сообщили ТАСС в пресс-службе КС.

"Если вступившим в законную силу, но не исполненным судебным актом, были удовлетворены требования о сносе, и признано, что лицо не знало и не могло знать об установленных ограничениях, либо данный вопрос не являлся предметом исследования, то такой судебный акт должен быть пересмотрен по новым обстоятельствам", - сказали в пресс-службе.

В КС отметили, что во время нового рассмотрения суды должны установить, знал ли владелец постройки об имеющихся ограничениях из-за близости газопровода. В случае, если у него не было такой информации, суд должен определить можно ли сохранить постройку. Снос ее возможен только при условии полного предварительного возмещения убытков владельцу.

КС также указал, что владелец газопровода, подающий иск о сносе, имеет возможность доказать суду, что постройка является самовольной, а ее владелец знал об ограничениях в данной местности.

Конституционный суд провозгласил постановление в четверг в ответ на жалобу жителя Подмосковья Юрия Тихонова. Текст постановления будет опубликован позже. Решение суда общей юрисдикции в отношении Тихонова КС также постановил пересмотреть.

История дела

Как следует из текста жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС, Тихонов является владельцем участка в садовом товариществе под Сергиевым Посадом. На участке с 1975 года расположен дом, сараи, теплица и ограждение, однако недавно он узнал, что все постройки должны быть снесены за его счет и без выплаты компенсации.

Решение о сносе вынесли суды по иску газоснабжающей компании. В решениях указывалось, что постройки создают угрозу жизни граждан из-за близости к газопроводу. Тихонов пытался обжаловать решение, указывая, что он долгое время пользуется участком и не знал о таких ограничениях, однако суды не приняли во внимание его доводы, после чего он пожаловался в КС.

В жалобе Тихонов указал, пункт 6 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, пункт 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ и статья 32 ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", которые были применены в его деле, противоречат конституции, так как они не позволяют пересмотреть решения судов о сносе зданий, которые были приняты без исследования вопроса о добросовестности владельцев.