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Самолет в Египет, задержанный более чем на 14 часов, вылетел из Новосибирска

Рейс ранее задержали из-за неисправности воздушного судна

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх, задержанный более чем на 14 часов из-за неисправности самолета, вылетел в Египет, следует из данных онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

Как сообщали ТАСС ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, рейс 5893 авиакомпании "Россия", который должен был вылететь по маршруту "Новосибирск - Шарм-эш-Шейх" в 21:40 (17:40 мск) 10 ноября, был задержан из-за неисправности воздушного судна. Вылета ожидали 449 пассажиров, в том числе 64 ребенка. Позднее вылет был переназначен на 12:00 (08:00 мск) 11 ноября. Ведомством организована проверка соблюдения прав пассажиров, в частности своевременности обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием.

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