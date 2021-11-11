Более 1 млн жителей Вологодской области прошли перепись

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млн жителей Вологодской области, где проживает более 1,151 млн человек, приняли участие во Всероссийской переписи, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

"На сегодня уже более 1 млн жителей Вологодской области приняли участие. Из них более 750 тыс. пообщались с переписчиками, еще более 200 тыс. человек - воспользовались возможностью онлайн", - говорится в сообщении.

В четверг в переписи принял участие губернатор области Олег Кувшинников, он воспользовался мобильным приложением портала государственных услуг. "На заполнение переписного листа мне потребовалась не более 15 минут. Быстро и удобно. Перепись не нужна статистике ради статистики, она для того чтобы принимать решения при разработке федеральных и региональных программ, строительстве и ремонте социальных и инфраструктурных проектов", - привела пресс-служба слова губернатора.

Близка к завершению перепись в Грязовецком, Нюксенском, Верховажском, Междуреченском и Тотемском районах.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.