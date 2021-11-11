В Хабаровске откроют круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровске откроют круглосуточный пункт вакцинации для удобства желающих получить прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов во время заседания оперативного штаба.

"И один пункт вакцинации в Хабаровске должен быть круглосуточным. Люди должны иметь такую возможность", - сказал Никонов.

Сейчас в пунктах вакцинации в краевой столице отмечаются очереди, в которых можно провести порядка двух часов.

Никонов обратил внимание на то, что в Северном районе Хабаровска недостаточно одного пункта вакцинации, еще один там откроют на площадке кинотеатра. Всего в Хабаровске восемь пунктов, где можно получить вакцину от коронавируса, в целом по краю - 13.

До 12 ноября в регионе приостановлена деятельность торговых центров и заведений общественного питания, за исключением работы навынос. С 13 ноября предъявление QR-кодов потребуется в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе при посещении торговых центров, организаций общепита, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. С 1 декабря QR-код либо справка переболевшего понадобится всем сотрудникам госструктур. Совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения с декабря QR-кодов в терминале международного аэропорта Хабаровск и железнодорожного вокзала.

Учреждения культуры (кинотеатры, музеи, театры, филармонии, дома культуры) продолжают работу при условии 50% заполняемости и предъявлении QR-кода. Сейчас предъявлять QR-код уже нужно в междугородних автобусах и в электричках.

На заседании Никонов отметил, что пока принятые антиковидные меры к положительной динамике не привели. За минувшую неделю темпы вакцинации по краю в целом увеличились, но, чтобы преодолеть пик заболеваемости, в день от коронавируса нужно прививать до 6 тыс. человек, в настоящее время прививается около 4 тыс.

Всего привито от коронавирусной инфекции около 410,9 тыс. жителей края.