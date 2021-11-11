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Патриарх Кирилл призвал регулировать использование вульгаризмов в языке

Предстоятель РПЦ признал, что в России сохраняется "нездоровая мода на бездумное заимствование и слепое калькирование иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чрезмерное увлечение иностранными выражениями и вульгаризмами в российских СМИ, литературной среде и бытовом общении является "печальной картиной", нужно выработать правовой или "хотя бы общественный" механизм регулирования этой проблемы. Об этом сообщил в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, являющийся также председателем Общества русской словесности.

Выступая дистанционно на заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности, предстоятель Русской православной церкви признал, что в России до сих пор сохраняется "нездоровая мода на бездумное заимствование и слепое калькирование иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций".

"Это особенно заметно проявляется в массовой культуре и в молодежной речи, где обильно присутствуют так называемые вульгаризмы, то есть неуместные заимствования из иностранного языка, в настоящее время преимущественно английского. И сразу возникает вопрос: неужели словарный запас многих молодых людей сегодня настолько ограничен, что им не хватает русских слов для выражения своих мыслей? К сожалению, подобную печальную картину приходится наблюдать и в СМИ", - сказал патриарх.

Он уточнил, что не имеет в виду какие-то узкоспециальные, профессиональные термины или авторские названия. По его словам, речь идет о языке повседневного общения, языке литературы и СМИ.

"Это серьезный вопрос для специалистов. <…> Полагаю, было бы уместно совместно выработать если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно", - отметил патриарх.

Он добавил, что "языковая политика - очень чувствительная сфера", и здесь "действенным орудием является не только административное регулирование, но и система образования, и средства массовой информации".

Потенциал литературы

Также патриарх отметил, что подобные явления ведут к "глубинным изменениям в общественной системе ценностей", чуждых отечественной культуре. "Если в массовых коммуникациях идет последовательное насаждение чуждых ценностей и культурных парадигм, если все большее распространение получают нетрадиционные для нашей культуры образы и модели речевого поведения, все это неизбежно приводит к размыванию основ национального самосознания", - сказал предстоятель.

Он отметил, что среди факторов, оказывающих влияние на современную систему общественных ценностей в России есть и "внешние причины, на которые непросто воздействовать". Но бороться с этими факторами может русская литература. "Эти, как сказали бы филологи, экстралингвистические факторы, связаны в первую очередь со сдвигами в общественной системе ценности. Казалось бы, что можно противопоставить таким глубинным изменениям? И здесь, на мой взгляд, на помощь может прийти просветительский потенциал литературы, ее способность влиять на умы и сердца людей, актуализировать в сознании людей ценности, лежащие в основании нашей культуры", - пояснил патриарх.

В частности, в качестве примера он привел произведения Федора Достоевского, 200-летие которого отмечается в четверг. По мнению предстоятеля, творчество Достоевского, которое является культурным наследием нашего народа, способно возвести современников "с уровня потребителей культурных ценностей на уровень активных носителей многовековой культурной традиции".

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