В Смоленской области ввели QR-коды для посещения заведений общепита

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которым жителям региона запрещено посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от ковида, медотвода, справки о перенесенном заболевании или ПЦР-теста. Об этом сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

"Вне зависимости от того, каким количеством посадочных мест располагает кафе, ресторан и так далее, оказывать услуги гражданам они могут лишь в том случае, если человек предъявит сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании либо о наличии медотвода или отрицательный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в Смоленской области разрешалось посещать организации общепита с количеством посадочных мест 50 и более при наличии документов, подтверждающих перенесенную болезнь или вакцинацию, ПЦР-теста или медотвода.

Согласно изменениям в указе, в Смоленской области запрещается участие в массовых мероприятиях для жителей старше 60 лет, которые не прошли полный курс вакцинации и не имеют подтверждающий это документ. Кроме того, если жители этой категории граждан не сделали прививку от ковида, им запрещено работать в очном режиме. Также введено ограничение на работу многофункциональных центров (МФЦ), их отделения не будут оказывать услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, добавили в оперштабе.

В Смоленской области продолжают действовать обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не имеют прививку от ковида, масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. Посещение массовых мероприятий, учреждений культуры, торговых центров, салонов красоты, бань, физкультурных центров и ряда других организаций возможно при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном ковиде, ПЦР-тесте или медотводе.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 11 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 68 286 случаев заражения коронавирусом, из них 578 - за последние сутки. В течение нескольких недель в регионе ежедневно выявляется от 500 до 600 новых случаев. Выздоровели 49 853 человека, умерли 2 004 пациента. План по вакцинации населения выполнен более чем на 54%.