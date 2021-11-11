Роспотребнадзор в ХМАО возражает против посещения жителями с медотводом общественных мест

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономном ному округу не поддерживает посещение жителями, имеющими медотвод, общественных мест, куда имеется доступ по QR-коду. Об этом в четверг сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.

Жители с медотводом при наличии соответствующего документа могут посещать объекты, где требуется показывать QR-код: спортивные, культурные учреждений, ТРЦ, организации допобразования, салоны красоты, организации досуга и развлечений, гостиницы и прочие места для временного проживания, общественного питания. Все остальные жители должны иметь QR-коды для их посещения. При этом 100% персонала указанных организаций, должны быть вакцинированы.

"Мы против этой меры. <…> Мы против того, чтобы они этот риск реализовали через посещение мест, где ходят все люди", - сказала Соловьева, отвечая на вопрос журналистов, можно ли при наличии справки о медотводе посещать места, где требуется показывать QR-код.

По ее словам, жители, которые имеют медотвод, при посещении общественных мест подвергают себя и окружающих большому риску.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре зафиксировали 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперативного штаба, после нерабочих дней (которые были в регионе с 30 октября по 7 ноября) ежесуточное число новых заболевших снизилось примерно на 3% по сравнению с концом октября. По данным регионального оперативного штаба, на 11 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировали 84,9 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции (252 случая за последние сутки), 78,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 487 умерли.

До 21 ноября подросткам до 16 лет запретили посещать торговые центры без родителей, запретили проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыли в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе ввели обязательную самоизоляцию жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников некоторых сфер.