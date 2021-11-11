Эстраду старейшего кинотеатра Брянска благоустроят для показа фильмов под открытыми небом

ТАСС, 11 ноября. Летнюю эстраду кинотеатра "Победа" в Брянске, разрушенного в годы войны и восстановленного после ее окончания, благоустроят до конца 2021 года, в том числе для показа фильмов под открытыми небом, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Это старейший кинотеатр в Брянске, его построили в 1932 году, но во время войны его разрушили, и в 1947 году его восстановили. Планируется отремонтировать летнюю эстраду, вымостить тротуарной плиткой площадку для зрителей и примыкающую пешеходную дорожку. После ремонта там будут проводить концерты, киносеансы под открытым небом", - сказали в пресс-службе.

Также планируется обновить фасад здания, одним из главных его элементов является барельеф "Мир", созданный в 1957 году в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Москве. "Площадка являлась одновременно декоративным элементом кинотеатра и использовалась как летняя эстрада. На ней всегда собирались жители района и танцевали под музыку духового оркестра, это было знаковое место для Бежицкого района", - отметили в сообщении.

На работы по благоустройству территории из регионального бюджета направили 2,5 млн рублей. Их планируется завершить до конца года, добавили в пресс-службе. Ранее за 13 млн рублей благоустроили большую часть расположенного рядом Пушкинского парка. Сейчас ремонтируется участок, примыкающий к кинотеатру, что позволит создать единое пространство для отдыха.