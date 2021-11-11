Хуснуллин поручил губернаторам провести мониторинг дорог для выявления аварийных участков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил главам регионов и ГИБДД провести мониторинг состояния дорог, чтобы определить наиболее аварийные участки и уделить им приоритетное внимание при дальнейших ремонтных работах. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина по итогу заседания президиума правкомиссии по региональному развитию.

"Прошу руководителей регионов совместно с подразделениями ГИБДД провести анализ данных и при приведении в нормативное состояние дорог в первую очередь уделить внимание наиболее аварийным участкам с точки зрения ДТП. Держите эту работу на контроле", - приводятся слова Хуснуллина на сайте.

По словам вице-премьера, несмотря на общую тенденцию снижения смертности в результате ДТП, вопрос обеспечения безопасности на дорогах остается.

Также Хуснуллин призвал регионы оказывать максимальную помощь проектам, подобным строительству трассы М-12 от Москвы до Казани и далее в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Освоенные средства

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" освоено 80% бюджетных средств, или 270 млрд рублей, сообщил Хуснуллин.

"Говоря о достижении показателей нацпроекта, Марат Хуснуллин сообщил, что кассовое освоение средств, выделенных на его реализацию, составило 80%, или 270 млрд руб., а по итогам 10 месяцев работ по приведению региональных дорог в нормативное состояние было уложено более 90% верхних слоев дорожного покрытия", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер отметил, что около 20 регионов уже завершили свои дорожные программы, и призвал руководителей остальных субъектов обеспечить освоение выделенных средств до конца года. "Времени осталось немного, напомню, и для регионов задача на местах - обеспечить полное, 100-процентное освоение средств, выделенных бюджетом на дорожную деятельность в 2021 году", - подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер также указал на то, что необходимо продолжать работу по снижению смертности на дорогах. По его словам, итоги 10 месяцев соответствуют показателю, намеченному нацпроектом, но, несмотря на общую тенденцию снижения смертности в результате ДТП, задача остается острой.

"В целом у нас показатели улучшились, но прошу руководителей регионов совместно с подразделениями ГИБДД провести анализ данных и при приведении в нормативное состояние дорог в первую очередь уделить внимание наиболее аварийным участкам с точки зрения ДТП. Держите эту работу на контроле", - подчеркнул вице-премьер.

Помимо этого, он предложил выделить крупные региональные проекты в пятилетнюю программу, на реализацию которой будет предусмотрено опережающее финансирование.

"В этом году Минфин активно поддерживал опережающее финансирование проектов. Это хорошая практика, которую мы и в следующем году продолжим", - сказал Хуснуллин.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Обновление пассажирского транспорта в городских агломерациях - одно из направлений нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря поддержке Минтранса России регионы могут приобрести новый транспорт со скидкой 60%. В 2021 году 13 городских агломераций получат 305 автобусов и 107 троллейбусов.