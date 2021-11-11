Около 50% жителей Краснодарского края старше 60 лет сделали прививку от коронавируса

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Около половины жителей Краснодарского края старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил журналистам главный врач Краснодарского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени профессора В.К. Красовитова Сергей Исаенко.

"Сейчас в крае порядка 50% пожилого населения привиты", - сказал он.

Главврач напомнил об опасности коронавируса для пожилых: у них обостряются все хронические заболевания, они переносят болезнь намного тяжелее. Исаенко добавил, что госпиталь для ветеранов войн на сегодня работает для приема пациентов с коронавирусом и как минимум две трети всех больных - это пожилые люди.

11 ноября управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте старше 60 лет, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Необходимо вакцинировать 80% от численности работников, проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и ожирением.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в крае выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии подтверждено 84 907 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе равен 1 496, умерли 7 879 человек.