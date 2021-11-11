В РПЦ заявили о недопустимости отказа от вакцинации со ссылкой на православное учение

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей, заявил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. <...> Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение", - сказал Легойда в интервью телеканалу RTVI.

При этом он отметил, что "в условиях современной доказательной медицины вакцинация - это основной способ противостоять этой заразе". Глава синодального отдела напомнил, что патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.

"Мы за свободу выбора", - добавил он.