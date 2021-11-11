Реконструкцию набережной реки Цна в Тамбове начнут в 2022 году

ТАМБОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию набережной реки Цна, протяженность которой составляет 3,5 км, намерены начать в Тамбове в 2022 году. Проект, предполагающий устройство нового пешеходного покрытия, энергосберегающих фонарей и современных зон отдыха, презентовал в четверг врио главы региона Максим Егоров полпреду Игорю Щеголеву.

"Идея - сделать полную реконструкцию набережной, а учитывая высокий спрос населения на велосипеды и самокаты, вдоль береговой зоны проложить велосипедные дорожки. <…> Первый этап планируем начать уже в следующем году, деньги найдем. Второй этап предполагает благоустройство противоположной стороны набережной в зеркальном варианте", - рассказал Егоров.

По его словам, концепцию проекта вынесут на общественное голосование, окончательный облик прогулочной зоны определят жители Тамбовской области. Щеголев идею поддержал, отметив, что обновленная набережная даст импульс развитию туристического потенциала региона.

Набережная реки Цна в Тамбове является одним из самых излюбленных мест у горожан и туристов. Ее протяженность более 3,5 км. Прогулочную зону построили в 70-е годы XX века, до 2006 года она оставалась в неизменном виде. В 2006-2007 годах участок набережной от Рассказовского моста до улицы Лермонтовской благоустроили - бетонные дорожки заменили на тротуарную плитку, провели ремонт лестниц-сходов и облицовку парапетов.