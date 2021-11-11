Уровень заражения коронавирусом в Ульяновской области за неделю снизился на 1,4%

УЛЬЯНОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и ужесточение ограничений позволили снизить уровень заражения коронавирусом в Ульяновской области на 1,4%. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

С 8 ноября в торговых центрах, бассейнах, фитнес-центрах, на объектах сферы услуг Ульяновской области доступ посетителей осуществляется по QR-кодам. Управление Роспотребнадзора по региону также ввело обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых сфер, в том числе здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, транспорта и других. Руководители компаний и учреждений этих сфер должны до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря - вторым компонентом - не менее 80% от общей численности сотрудников. Постановление не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.

"За прошедшую неделю благодаря ужесточению ограничительных мер и разобщению организованных коллективов удалось снизить уровень заболеваемости на 1,4%. Это коснулось практически всех категорий граждан, кроме лиц старше 60 лет", - отмечается в сообщении.

По информации и.о. главы регионального Минздрава Александра Гашкова, ограничительные меры также позволили разгрузить госпитали для пациентов с коронавирусом. Всего в 18 госпиталях сейчас функционирует 2 962 койки, из них свободно 460. Кроме того, снизилась потребность в медицинском кислороде.

"В ковидных госпиталях работают 495 прикроватных кислородных концентраторов. Из них 285 приобретены за последние две недели. Скоро закупим еще 350. <…> Ульяновской области выделены 97 млн рублей из федерального бюджета на три кислородных концентратора производительностью более тысячи литров каждый. Это даст возможность на 40% перекрыть потребность в кислороде", - процитировали Гашкова в пресс-службе правительства.

По информации регионального Минздрава, с начала пандемии в области зафиксировали 112 987 случаев коронавируса. На амбулаторном лечении находится 12 534 человека, на стационарном - 2 568. По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области вакцинировались первым компонентом 489 985 человек, полностью завершили вакцинацию 338 589 жителей. Согласно сведения ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 90 567 человек, умерли 3 160 пациентов с подтвержденной инфекцией.