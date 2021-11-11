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Эксперт Минздрава напомнил беременным о рисках отказа от прививок от коронавируса

Роман Шмаков сообщил, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция у беременной матери может провоцировать задержку развития плода, а также увеличивать вероятность прерывания беременности. Поэтому очень важно сегодня беременным и кормящим женщинам вакцинироваться, тем более, что прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности, заявил ТАСС в четверг главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

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"Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22 недели не влияет на течение беременности. В случае, если невакцинированная будущая мама заболевает ковидом, риск значительно возрастает, в том числе и для ребенка. В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока", - рассказал он.

Эксперт напомнил, что по данным на октябрь в России под наблюдением находились 760 тыс. беременных, вакцинированы из них были только 1,3%, еще 6% переболели ковидом. "При этом мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим.  Это были невакцинированные женщины. В группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. Для них прививка остается настоящим спасением жизни, - сказал он. - Действительность такова. Ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда".

"На сегодняшний день не возникает сомнений, в том, что женщине в период беременности и во время лактации необходимо пройти вакцинацию, так как именно это позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Следует помнить, что привитая мама поможет ребенку. Антитела от COVID-19 передаются и ему. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно", - заключил Шмаков.

Ранее директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов сообщил, что врачи не смогли спасти новорожденного с ковидом во Владимире, помочь в лечении которого поручил специалистам федеральных клиник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По данным Баранова, ребенок родился недоношенным, с врожденными пороками развития и с коронавирусной инфекцией.  

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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