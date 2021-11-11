Эксперт Минздрава напомнил беременным о рисках отказа от прививок от коронавируса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция у беременной матери может провоцировать задержку развития плода, а также увеличивать вероятность прерывания беременности. Поэтому очень важно сегодня беременным и кормящим женщинам вакцинироваться, тем более, что прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности, заявил ТАСС в четверг главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

"Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22 недели не влияет на течение беременности. В случае, если невакцинированная будущая мама заболевает ковидом, риск значительно возрастает, в том числе и для ребенка. В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока", - рассказал он.

Эксперт напомнил, что по данным на октябрь в России под наблюдением находились 760 тыс. беременных, вакцинированы из них были только 1,3%, еще 6% переболели ковидом. "При этом мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим. Это были невакцинированные женщины. В группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. Для них прививка остается настоящим спасением жизни, - сказал он. - Действительность такова. Ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда".

"На сегодняшний день не возникает сомнений, в том, что женщине в период беременности и во время лактации необходимо пройти вакцинацию, так как именно это позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Следует помнить, что привитая мама поможет ребенку. Антитела от COVID-19 передаются и ему. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно", - заключил Шмаков.

Ранее директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов сообщил, что врачи не смогли спасти новорожденного с ковидом во Владимире, помочь в лечении которого поручил специалистам федеральных клиник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По данным Баранова, ребенок родился недоношенным, с врожденными пороками развития и с коронавирусной инфекцией.