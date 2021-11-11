Глава Росатома заявил, что история атомной энергетики начала новый отсчет

ГЛАЗГО, 11 ноября. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев считает, что история атомной энергетики начала новый отсчет, эту историю можно разделить на "до COP26" и "после COP26". Такое заявление он сделал, выступая в четверг на открытии дискуссии "Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России" в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"COP26 в качестве одного из своих результатов, на мой взгляд, закончил дискуссию на тему: "должна или не должна быть атомная энергетика в безуглеродном мировом балансе". Мне кажется, положительный ответ - "да, она должна быть" - на этой конференции прозвучал", - сказал Лихачев, отметив, что это улавливалось в духе решений, принятых деклараций, в выступлениях лидеров и в подавляющем большинстве информационных сюжетов и событий по итогам этого мероприятия.

"Место, конкретные виды атомной генерации, развитие тех или иных технологий все еще предстоит осмыслить. <…> Но в целом, на мой взгляд, можно разделить историю мировой атомной энергетики на "до COP26" и "после COP26", когда эта дискуссия для большинства участников этой конференции пришла к положительному результату", - сказал Лихачев.