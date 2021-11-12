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Спасатели начали подготовку к откачке топлива с контейнеровоза, севшего на мель у Находки

К работам по откачке топлива планируется приступить 13 ноября, если позволят погодные условия

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Спасатели начали подготовку к откачке топлива с контейнеровоза Rise Shine, севшего в понедельник на мель у берегов Находки. Планируется установить насосы на аварийном судне и начать работы в субботу, сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.

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"Сегодня ведем подготовку [к откачке топлива с контейнеровоза] - установку насосов для выгрузки. На аварийном судне будут устанавливаться насосы для выгрузки", - сообщил Агаревский, уточнив, что работы планируется начать в субботу, но все будет зависеть от погодных условий.

Спасатели приступят к установке второго ряда боновых ограждений. "Боны привезли дополнительные, сегодня их будут устанавливать", - сказал Агаревский и добавил, что новых нефтяных или масляных пятен у контейнеровоза не обнаружено.

Контейнеровоз сел на мель во вторник. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не началось из-за сильной волны и низкой видимости.

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