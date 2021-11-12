Опрос: качество дорог на пять баллов оценили 11% россиян

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Качество дорог на максимальный балл оценили 11% россиян. Об этом говорится в результатах опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного в период с 26 октября по 8 ноября 2021 года среди 4 771 российского соискателя.

"Лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% - тройку, 14% - двойку, 6% - единицу. Средняя оценка качества российских дорог - всего 3,3 балла. К высокой оценке качества дорог более склонны представители профессиональных сфер "Наука, образование", "Автомобильный бизнес" и "Искусство, развлечения, медиа", а вот низкие баллы чаще прочих ставят в сфере "Госслужба, НКО", - говорится в результатах аналитики.

Несмотря на недовольство, только 86% россиян, оценивших качество дорог на двойку и единицу, подавали жалобы в соответствующие органы. Те, кто все-таки пытался повлиять на ситуацию, как правило представляют сферы "Высший менеджмент" (28% подавали жалобы), "Строительство, недвижимость" (24%) и "Юристы" (21%).

В целом 63% респондентов отмечают, что за последние 3-5 лет качество дорог в стране изменилось в лучшую сторону, только 15% говорят об обратном. Чаще всех об улучшении дорог говорят в Республике Крым (92%), Тюменской области (84%), Республике Татарстан (81%), в Пермском крае (78%) и Тульской области (77%). Наоборот, на ухудшение качества дорог сетуют в Новосибирской области (45%), Ярославской области (37%) и Ростовской области (36%).

Больше всего дорогами в своем регионе довольны жители Тюменской области - они поставили 4,1 балла. На втором месте - Республика Татарстан (3,9 балла), на третьем - Москва (3,8). Также в целом удовлетворены качеством дорог жители Санкт-Петербурга (3,5), Московской области и Краснодарского края (по 3,4 балла). Худшие дороги, по мнению участников опроса, в Новосибирской (2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5) областях.

71% работников трудятся в офисе либо на территории работодателя, 13% - удаленно, 15% - в гибридном формате, совмещая оба варианта. Среди тех, кто частично или полностью работает в офисе/на территории компании, треть (33%) тратят на дорогу от дома до работы менее получаса, еще 41% - от 30 до 60 минут, 26% - более часа. Как правило, дольше всех добираться приходится жителям Московской области (40% тратят более часа), Москвы (38%), Санкт-Петербурга (33%), Самарской области (25%) и Свердловской области (23%). И наоборот - тех, кто тратит на дорогу от дома до работы не более 30 минут, чаще всего можно встретить в Томской области (57%), Челябинской области (51%) и в Республике Башкортостан (50%).

Дорога на работу

В целом только 16% россиян готовы проводить в дороге на работу больше часа. 25% хотели бы тратить на это не более 30 минут, 50% - от 30 минут до часа. Еще 9% вообще рассматривают только удаленный формат занятости. Последних больше всего в Волгоградской и Калининградской областях - по 23%, а также в сферах "Искусство, развлечения, медиа" (21%) и "IT, телеком" (19%).

64% россиян из тех, кто работает в офисе/на территории компании, предпочитают добираться туда на общественном транспорте, 34% обычно ездят на машине, 12% - исключительно пешком, 9% - на корпоративном транспорте. Самая высокая доля тех, кто пользуется общественным транспортом, - в Москве (79%) и Санкт-Петербурге (73%), самая низкая - в Тюменской области (45%) и Республике Татарстан (44%). Ходить пешком любят жители Ленинградской (23%), Свердловской (22%) и Ростовской (20%) областей, а ездить на авто - жители Башкирии (58%) и Татарстана (51%).

Качество дорожного покрытия на участке от дома до нынешнего/последнего места работы в целом устраивает 59% россиян (поставили пять или четыре балла). 27% респондентов частично удовлетворены (то есть, поставили три балла), а недовольны (поставили двойки и единицы) - 9%. Больше всего тех, кто высоко оценивает качество дороги от дома до работы, в Тюменской области (88%), Воронежской области (74%) и Республике Татарстан (72%). Самые низкие оценки чаще других ставили в Иркутской области (20%) и в Новосибирской области (19%).