В Севастополе передали в музей подводную лодку, завершившую службу

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты Черноморского флота в Севастополе музеефицировали подводную лодку, которая завершила службу. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

Ранее директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений в Балаклаве Юрий Тарариев сообщал, что учреждению передана субмарина ПЗС-50 (до 1995 года - С-49). Музей находится в ранее засекреченном противоатомном подземном комплексе, оборудованном в толще скалы в Балаклавской бухте и включающем, в частности, укрытие для подводных лодок и экипажей. До 1992 года здесь проводился ремонт подлодок, а несколько лет назад был организован музей.

"Началась транспортировка с 7 часов утра. Силами специалистов Черноморского флота лодка была музеефицирована", - сказал представитель флота.

В мае заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщал, что специалисты Севастопольского морского завода отремонтируют и подготовят к экспозиции в музее подводную лодку, списанную из состава Черноморского флота. Отмечалось, что субмарина станет макетом, который можно будет посещать.

Дизельная средняя подводная лодка построена по проекту 633, в 1960-е годы ее экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В 1969 году субмарина вновь была включена в состав ЧФ, к этому моменту уже велась разработка противолодочных комплексов "Водопад" и "Ветер" для ВМФ, подлодки С-49 и С-11 в разное время были переоборудованы для испытания этих новых твердотопливных ракет. В дальнейшем на С-49 проводились заводские, летно-конструкторские и государственные испытания комплексов, а также серийных ракет после приемки их на вооружение. В 1995 году подлодка списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя как плавучая зарядовая станция, в 2019 году ПЗС-50 исключена из состава флота.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако позже, когда Крым был в составе независимой Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в состав ОСК и сейчас является филиалом Центра судоремонта "Звездочка", ведется техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран "ПК-400 Севастополь".