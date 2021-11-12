Расписание поездов Горьковского, Курского направлений МЖД и МЦД-2 изменится 13-14 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расписание электричек Горьковского, Курского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В предстоящие выходные изменится расписание пригородных поездов Горьковского, Курского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 в связи с модернизацией инфраструктуры. <…> В ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 ноября на Курском направлении и МЦД-2 внесены корректировки в расписании пригородных поездов в связи с укладкой стрелочных переводов на станции Люблино-сортировочное", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что во время технологических "окон" ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд электричек проследуют от Железнодорожной до Реутово без остановок.

"14 ноября в течение суток на участке Железнодорожная - Кучино будут проводиться путевые работы по переключению второго главного пути на новую ось для последующего строительства островной платформы для нового остановочного пункта Ольгино. Железнодорожники демонтируют старую, уложат новую рельсошпальную решетку на новую ось и проведут выправку пути. Всего будет уложено 680 м пути. Кроме того, на участке Реутово - Балашиха Горьковского направления проведут работы по модернизации объектов энергообеспечения", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".