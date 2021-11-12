В Севастополе почти все заразившиеся и умершие от коронавируса не были привиты

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Практически все, кто заразился коронавирусом в Севастополе и умер от болезни, не были вакцинированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в пятницу на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ежедневно утро начинаю с чтения страшных сводок про заболевших и умерших от ковида. Практически все - не вакцинированы. Да, прививка не панацея от заболевания, но однозначно гарантия того, что последствия будут легче. Это подтверждено цифрами. Вирус продолжает атаковать - и в первую очередь он опасен там, где к возможности привиться относятся все еще беспечно", - написал губернатор.

Он отметил, что сам сделал прививку весной 2021 года, когда в Севастополь пришла первая большая партия препарата "Спутник V", а через полгода ревакцинировался, и в итоге "несмотря на работу, которая предполагает очень большое количество ежедневных встреч, не заболел".

"В начале года я долго откладывал вакцинацию - ждал, когда в Севастополь придет большая партия вакцины, когда не будет дефицита и привиться сможет каждый. В тот момент даже поверить не мог, что кого-то надо будет уговаривать, убеждать. Казалось, все мы живем ожиданием вакцины, чтобы раз и навсегда избавиться от страха за близких, за себя. Выход найден - привьемся и забудем про ковид как про страшный сон", - добавил Развожаев.

По данным городского департамента здравоохранения, второй этап вакцинации прошли более 170 тыс. горожан. Однако, по плану к 1 декабря коллективный иммунитет жителей каждого региона должен достичь 80% от численности взрослого населения - в Севастополе это примерно 328 тыс. человек. При этом цифра высчитывается из официальной численности населения (в Севастополе - почти 510 тыс. человек), но власти города неоднократно отмечали, что фактическое число жителей гораздо выше.

С 21 октября в Севастополе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным, их количество в регионе увеличилось до 42 907, выздоровели 35 623 человека, умерли 1 495.