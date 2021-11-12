Власти Марий Эл вводят QR-коды для посещения ТРЦ, гостиниц и саун с 23 ноября

ТАСС, 12 ноября. Систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, гостиниц, саун и санаториев вводят в Марий Эл с 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служа главы региона в пятницу.

"С 23 ноября приостанавливается посещение гражданами всех объектов розничной торговли непродовольственными товарами, а также торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), независимо от площади торгового зала, без предъявления QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, справки об отрицательном ПЦР-тесте (действительна 72 часа) или постоянного медицинского отвода", - говорится в сообщении.

Также, согласно новому указу, аналогичное правило будет действовать и при посещении санаторно-курортных организаций, гостиниц, саун и бань.

О ситуации в регионе

В Марий Эл введен режим обязательной самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих хронические заболевания.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Марий Эл продлен до 1 декабря. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлены 23 912 случаев заражения коронавирусом, из них 127 - за последние сутки. 20 349 пациентов выздоровели, 700 умерли.