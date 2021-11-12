На Кубани от коронавируса вакцинировались около 44% жителей

Об этом на брифинге в пятницу сообщила заведующая кабинетом инфекционных заболеваний СКИБ Министерства здравоохранения Краснодарского края Лариса Дубова.

"В Краснодарском крае ситуация немного лучше, [чем в среднем по РФ], и у нас не 38% вакцинировано, а 44%", - сказала Дубова.

По состоянию на утро пятницы с начала пандемии в регионе подтвердили 84 907 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе равен 1 496, умерли 7 879 человек. В регионе введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и работников определенных отраслей.