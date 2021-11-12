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На Кубани от коронавируса вакцинировались около 44% жителей

В Краснодарском крае выявили 84 907 случаев заболевания за пандемию

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Около 44% жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса.

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Об этом на брифинге в пятницу сообщила заведующая кабинетом инфекционных заболеваний СКИБ Министерства здравоохранения Краснодарского края Лариса Дубова.

"В Краснодарском крае ситуация немного лучше, [чем в среднем по РФ], и у нас не 38% вакцинировано, а 44%", - сказала Дубова.

По состоянию на утро пятницы с начала пандемии в регионе подтвердили 84 907 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе равен 1 496, умерли 7 879 человек. В регионе введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и работников определенных отраслей.

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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