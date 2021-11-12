Развитие туризма, бизнеса и городов обсудят на I фестивале креативных индустрий в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль креативных индустрий начал работу в пятницу в Ханты-Мансийском автономном округе. В ходе него с 12 по 28 ноября в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани в очно-заочном формате участники обсудят развитие туризма, креативного предпринимательства, лучшие практики создания комфортной городской среды.

"Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Югре на площадках Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Нягани в очно-заочном формате 12-28 ноября. <…> Сегодня пройдет заседание рабочей группы по развитию креативных индустрий при международной организации северных регионов "Северный форум". Также сегодня начнет работу туристский Форум "Югратур 2021" и состоится заседание рабочей группы развития экосистемы креативного предпринимательства и сервисной экономики", - сказал в пятницу в ходе онлайн-трансляции ведущий.

Участники обсудят развитие туризма, креативного предпринимательства, лучшие практики создания комфортной городской среды, будут разрабатывать механизмы взаимодействия и объединения представителей творческих и креативных индустрий. В целом, по данным департамента общественных и внешних связей Югры, пройдет более 30 мероприятий, в работе которых примут участие международные и федеральные спикеры, ведущие эксперты, предприниматели, представители власти, исследователи и творцы. Среди них - директор аналитического центра Profi.Travel Надежда Эбель, руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, уличная художница и организатор международных фестивалей уличного искусства в Германии Фредерика Воутерс, основатель и руководитель фестиваля ARTSCAPE, художник, галерист Тор Хейдендал, координатор программы туристского акселератора, эксперт консалтинговой группы Biztrack Ольга Горелова.

Так, 12 ноября на заседании рабочих групп будут обсуждаться создание благоприятных условий для устранения барьеров для развития креативных индустрий, формирование креативных кластеров, определение приоритетных направлений поддержки и создания экосистемы развития проектов в сфере креативного предпринимательства, включая образование и акселерацию, разработку системы привлечения финансирования, обеспечение обмена опытом и развитие международного сотрудничества.

Программа фестиваля

В числе крупных мероприятий фестиваля - слет креативных предпринимателей Югры, фестиваль искусств "60-я параллель", туристский форум "Югратур", в ходе которого эксперты представят участникам векторы развития туристской отрасли в новых условиях, практики создания и продвижения межрегиональных турпродуктов, медиафестиваль "Вышка", где будут представлены пилотные серии новых сериалов, скетчей, шоу, анимации и синопсисов молодых авторов индустрии и IV форум по территориальному маркетингу и брендингу, где эксперты расскажут про опыт организации уличных фестивалей, участие местных художников в российских и международных фестивалях, представят лучшие отечественные и зарубежные проекты по строительству жилья и созданию комфортной городской среды.

Кроме того, в Нижневартовске пройдет первый слет арт-резиденций, который объединит отечественный опыт развития арт-резиденций в малых и крупных городах. В ходе слета организаторы представят программы поддержки креативных индустрий фонда "Мой бизнес", фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Первый слет арт-резиденций создаст региональную модель взаимодействия и объединит сетью города Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Нягань.