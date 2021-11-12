Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим из-за непогоды

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В министерстве пояснили, что в регионе объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий, местами по области идет сильный снег. Сегодня прогнозируется в ряде городов выпадение до 3 см снега. Температура воздуха составит плюс 1 градус. На дорогах возможна гололедица.

"Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, будет проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега. В первую очередь проводится обработка реагентами вылетных магистралей и участков с высокой интенсивностью движения, а также мостов, путепроводов, эстакад, крутых поворотов, спусков и подъемов", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минтранса Алексея Гержика.

Он уточнил, что минувшей ночью и утром обработано свыше 11,2 тыс. км дорог, на линии работает порядка 350 единиц спецтехники. Кроме того, для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлено более 2 тыс. единиц спецтехники. Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, сейчас в работах по уборке снега во дворах и на общественных территориях задействовано более 14,4 тыс. дворников и 1,2 тыс. единиц спецтехники.

"Коммунальные службы Подмосковья готовы к обильным снегопадам и к ухудшению погодных условий. С утра ведем очистку от снега. <...> В первую очередь очищаем выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам коммуникаций. Затем - внутриквартальные проезды и детские площадки. Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время", - приводятся в сообщении его слова.

В Минтрансе Подмосковья призывали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. "Будьте внимательны на дорогах, не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и перестроений. Пешеходам стоит переходить дорогу только в зонах пешеходных переходов, также на одежде носить светоотражающие элементы", - отметили в пресс-службе.