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Ростуризм попросили прояснить правила пребывания в России привитых иностранных туристов

При этом туроператоры поддерживают действия властей по введению дополнительных мер по противодействию распространению коронавируса и надеются, что они помогут в полной мере восстановить туризм, в том числе въездной

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Туроператоры попросили Ростуризм внести ясность в правила пребывания в России иностранных туристов, вакцинированных зарубежными вакцинами. Об этом говорится в коллективном письме представителей отрасли на имя главы ведомства Зарины Догузовой, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

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"Мы любезно просим вас внести ясность в правила для иностранных туристов при заселении в отели, посещении ими музеев и других объектов показа, а также заведений общественного питания. Еще раз подчеркнем важность единых правил для всех субъектов РФ", - говорится в письме.

Письмо подписали председатель комиссии РСПП по туризму Сергей Шпилько, вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит и руководители 34 туроператоров, принимающих иностранных туристов. Авторы обращения отметили, что поддерживают действия властей по введению дополнительных мер по противодействию распространению коронавируса и надеются, что они помогут в полной мере восстановить туризм, в том числе въездной. В то же время представители отрасли обеспокоены отсутствием в постановлениях четкой информации и протокола действий по отношению к иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса в своих странах и имеют подтверждающие медицинские сертификаты.

"Такой протокол нужен для того, чтобы сейчас, в период формирования продукта на зиму 2021-2022 и на высокий летний сезон, наши партнеры имели четкие требования, которые они могли бы транслировать своим клиентам. Подобные протоколы имеются во всех странах, которые открыли свои границы для международного туризма. Актуальность протокола по въезду в Россию очень важна, и сейчас тот самый момент, когда его нужно подтверждать", - подчеркивается в обращении.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что иностранные туристы массово аннулируют и переносят туры в Россию из-за введения в стране нерабочих дней и неопределенности с дальнейшими ограничениями. Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы, но в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Поэтому на данный момент интуристам недоступно посещение музеев и театров, так как для этого нужны QR-коды. В настоящий момент отсутствуют регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами, подчеркнули в ассоциации.

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