Фадеев заявил, что не знающие русского языка мигранты выпадают из правового поля России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мигранты, которые приезжают работать в Россию, должны владеть русским языком, в противном случае они выпадают из правового, социального и коммуникативного поля. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в пятницу в ходе онлайн-конференции, посвященной теме переноса Единого миграционного центра.

"Если трудовой мигрант не знает русского языка, он гарантированно выпадает из коммуникативного, правового, социального поля российского, он остается вот в этом поле национальном", - подчеркнул Фадеев.

По его словам, поступают жалобы от граждан о том, что таблички и указатели в районе миграционного центра написаны не на русском языке, а, например, на таджикском или узбекском.

"Довольно странно, что в Москве транспортные указатели не на русском языке <...> Eсли они [мигранты] должны знать русский язык, то зачем надписи в транспорте не на русском языке? Значит, предполагается, что они не знают русский язык, когда перемещаются в миграционный центр. Это неправильно. Это же профанация получается", - заявил Фадеев.

Ранее он выразил мнение, что российским компаниям следует организовать набор сотрудников в регионах страны, а не привлекать для работы мигрантов из других стран.

В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов добавил, что в ходе поездки в Единый миграционный центр в Сахарово было обнаружено, что мигранты, которые сдают экзамен на знание русского языка, на самом деле им не владеют. "Они сдают экзамен, друг другу передавая картинки, что и где надо отметить", - сказал он.