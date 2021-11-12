Географический диктант напишут 900 детей из разных регионов

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Смена" стал площадкой Географического диктанта - международной акции Русского географического общества. Его участниками станут 900 детей из разных регионов страны. Акция пройдет в очном формате, сообщили журналистам в пресс-службе "Смены" в пятницу.

"14 ноября к акции присоединятся 900 участников XV образовательной смены, а также сотрудники Всероссийского детского центра. В 2021 году Географический диктант проводят в очном, дистанционном и онлайн форматах. Сменовцы и сотрудники Всероссийского детского центра уже готовятся к очной форме написания диктанта. По его итогам участники получат электронные сертификаты или дипломы победителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года для популяризации географических знаний и повышения интереса к науке. Участники отвечают на вопросы по географии России. В 2020 году акция проходила на всех континентах, кроме Антарктиды, и в космосе на МКС. В 2021 году диктант впервые пройдет на всех континентах: его напишут на базе двух российских антарктических станций - "Прогресс" и "Мирный".