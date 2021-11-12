В Пятигорске в 2023 году реконструируют Парк Победы за 565 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию Парка Победы проведут в 2023 году в Пятигорске Ставропольского края, сообщил в пятницу глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Согласно информации, размещенной в телеграм-канале Ворошилова, реконструкцию Парка Победы планируется провести в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 565 млн рублей, площадь благоустраиваемой территории составит 88,76 га.

Отмечается, что Парк Победы включает рекреационное водохранилище - Новопятигорское озеро. Самое большое озеро Кавминвод в купальный сезон посещают свыше 4 тысяч человек.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что реконструкция включает благоустройства территории около озера, пешеходных и велодорожек, детских площадок, большого sky-парка. Проектная документация уже готова.

Ранее сообщалось, что власти Пятигорска вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.