Завод "Химпром" в Чувашии вдвое увеличил производство медицинского кислорода

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Производство медицинского кислорода на предприятии "Химпром" в Чувашии выросло вдвое - до 10-11 тонн в сутки благодаря запуску второго воздухоразделительного узла. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Министерства промышленности и энергетики республики.

"Понимая проблему нехватки кислорода в стране и регионе и ответственность за жизни людей, мы предприняли немалые усилия по запуску второго воздухоразделительного узла и вдвое увеличили наработку кислорода несмотря на то, что заводу не требуется такого объема азота. Сейчас мы производим 10-11 тонн кислорода в сутки", - приводятся в сообщении слова директора научно-исследовательского центра предприятия Юрия Ефимова.

Ефимов уточнил, что для обеспечения азотом подразделений завода в цехе по производству энергоресурсов достаточно работы одной воздухоразделительной установки. Оборудование производит около 5,5 тонн технического кислорода в сутки. Дополнительное производство запущено в связи с дефицитом кислорода в медицинских учреждениях республики, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

"Надеемся, что благодаря нашему жизненно необходимому продукту, все нуждающиеся пациенты ковидных больниц смогут побороть эту болезнь и вернутся домой к своим родным", - процитировали Ефимова в пресс-службе.

Жидкий кислород, изготовленный на предприятии, направляется на переработку, а затем на нужды Министерства здравоохранения Чувашии. В дальнейшем "Химпром" намерен получить полный пакет документов для поставки медицинского кислорода в лечебные учреждения республики напрямую.

В конце октября власти Чувашии объявили режим повышенной готовности в связи с дефицитом кислорода в медучреждениях республики. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал о планах создать в республике специализированное предприятие по производству кислорода для обеспечения текущих потребностей для решения проблемы.