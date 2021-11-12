Аэропорт Ставрополя впервые в истории принял полумиллионного пассажира

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт города Ставрополя впервые в своей истории принял полумиллионного пассажира. Юбилейный пассажир прибыл из Москвы, говорится в размещенном в пятницу сообщении на официальной странице аэропорта в Instagram.

"У нас произошло очень важное событие: впервые за всю историю услугами международного аэропорта Ставрополь им. А. В. Суворова с начала года воспользовались свыше полумиллиона человек. Юбилейный пассажир прибыл из Москвы новым рейсом авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении.

Полумиллионному пассажиру вручили подарки от администрации аэропорта. "Это первая серьезная победа для аэропорта столицы Ставропольского края. Впереди много приятных событий: открытие новых внутренних, международных рейсов, новый аэровокзальный комплекс", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Северо-Кавказского кластера аэропортового холдинга "Новапорт" Романа Чуева.

По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта города Ставрополя составил 338 тыс. человек. В 2021 году началось строительство нового терминала аэропорта, который планируется ввести в работу в 2023 году. Реализация этого проекта позволит снять ограничения по приему крупных воздушных судов.

В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах (крупнейший на Северном Кавказе) и Ставрополе. Общий пассажиропоток аэропортов Ставрополья в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.