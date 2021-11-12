Школьник из Дагестана выиграл международный конкурс по искусственному интеллекту

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Ученик 11 класса одной из школ дагестанского города Каспийск одержал победу в международном конкурсе по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Ученик 11 класса СОШ № 2 города Каспийска Саид Азизов стал победителем международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Его работа, представляющая собой демоверсию программы для глухонемых, оказалась лучшей среди 2 тыс. работ. Саид со своей командой выиграл приз в 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Международный конкурс по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey проходил на протяжении всего 2021 года. С 10 по 12 ноября в рамках конкурса прошла конференция - на одной площадке встретились представители международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технические специалисты. Перед участниками выступили признанные мировые эксперты, представители компаний-лидеров по разработке и внедрению технологий в различные сферы бизнеса и жизни.

Конкурс проводится ПАО "Сбербанк" совместно с Альянсом ИИ в рамках Года науки и технологий в России.