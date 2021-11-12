Кейс-чемпионат и экспресс-собеседования пройдут в регионах РФ в ходе акции "Время карьеры"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Время карьеры" в 2022 году объединит 16 городов России. На каждой площадке пройдут уникальные мероприятия, которые помогут студентам в трудоустройстве. Так, на площадках в Санкт-Петербурге состоится кейс-чемпионат, а в Екатеринбурге проведут экспресс-собеседования, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

УрФУ стал инициатором и организатором всероссийской акции "Время карьеры". В ее организации также участвовали АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России. В первой акции осенью 2020 года приняли участие более 60 000 студентов в 35 городах России.

"В этом году акция "Время карьеры" будет включать в себя несколько совершенно разных мероприятий, проектов и инициатив: это карьерные события в 16 городах России, а также онлайн-марафон. В ноябре доступно 20 мастер-классов от экспертов российских и международных компаний для всех желающих, они проходят в формате прямых эфиров на платформе VK, уже состоялось шесть эфиров, и они собрали более 1 млн просмотров. Основные темы мастер-классов - это профессии будущего, востребованные компетенции и лайфхаки при трудоустройстве. <...> В каждом городе придумали свои уникальные форматы, допустим, в Санкт-Петербурге должен быть кейс-чемпионат, <…> в Екатеринбурге это будут экспресс-собеседования", - сказал Сериков.

Он отметил, что в рамках мастер-классов о профессиях будущего в этом году организаторы делают акцент на сфере IT. Участникам акции расскажут и покажут, какие новые специальности появляются в этом направлении. Кроме этого, большое количество встреч проведут участники проекта "Лидеры России".

Всероссийская акция "Время карьеры" - проект АНО "Россия - страна возможностей", Минобрнауки России и Уральского федерального университета. Цель проекта - знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи "работодатель - студент", формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров.