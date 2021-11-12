Ивановские власти разрешили шоп-туры и вход в торговые центры по будням без QR-кодов

ИВАНОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ивановской области смягчили действие ограничительных мер, разрешив по будням вход в торговые центры без QR-кодов, а также шоп-туры из других городов. Такой режим работы начнет действовать в регионе с 15 ноября, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Считаю, что мы можем пойти на это решение, сделаем это с понедельника [15 ноября]. О чем идет речь: в будние дни до 18:00 торговые центры будут открыты абсолютно для всех покупателей. Но, к сожалению, с 18 часов и в выходные пока такой особый режим посещения сохранится, будем смотреть дальше, как будет развиваться ситуация", - приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского.

Как сообщалось, система QR-кодов для посещения торговых центров была введена в Ивановской области на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В последующем местные власти продлили это решение с формулировкой "до улучшения эпидситуации". В свою очередь арендаторы торговых центров на встрече с главой региона попросили смягчить эти нормы в будние дни.

Кроме того, по решению оперштаба с 15 ноября будут возобновлены шоп-туры, при этом все их участники должны быть вакцинированы или иметь необходимые справки. С 22 ноября одновременно с возобновлением очной работы организаций дополнительного образования откроются детские игровые зоны в торговых центрах.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано более 58 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за предыдущие сутки поставлен 235 диагнозов. В ковид-госпиталях находится более 2,4 тыс. пациентов, в том числе на койках с кислородом - свыше 1,5 тыс. человек.