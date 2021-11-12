В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в Адыгее для жителей республики в возрасте 60 лет и старше в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и продолжающейся угрозой распространения инфекции, сообщил в пятницу оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции республики.

"Соответствующее постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям подписал в пятницу главный государственный санитарный врач по Республике Адыгея Сергей Завгородний. В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания", - говорится в сообщении.