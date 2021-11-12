Воронежские власти с 13 ноября откроют музеи и кафе для посетителей с QR-кодами

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Рестораны, фитнес-центры и объекты культуры смогут открыться в Воронежской области с 13 ноября для посетителей с QR-кодами, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В Воронеже рестораны, фитнес-центры и спортивные клубы, а также театры, музеи и другие культурные объекты могут открыться для посещения жителями, у которых есть QR-коды, с субботы, 13 ноября. Соответствующее предложение сделал губернатор Александр Гусев на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Губернатор также подчеркнул, что важно не создавать людям неудобств при проверке QR-кодов, в том числе в торговых центрах. "Мы не должны допустить очередей перед проверкой, и на входе должны быть сотрудники, которые отвечают за торговлю в том или ином магазине", - приводит пресс-служба слова Гусева.

Ранее власти Воронежской области сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом, число заболевших снизилось почти на 5 тыс. пациентов за 20 дней, количество госпитализированных - почти на 2 тыс. Отмечалось, что показатели ежедневного прироста заболевших превышают средние по стране, за неделю количество заболевших среди жителей старше 65 лет увеличилось на 28%.

В течение нескольких недель в Воронежской области ежедневно фиксируется от 700 до 800 случаев заражения коронавирусом. По данным на 12 ноября, с начала пандемии в регионе диагностировано 163 тыс. случаев заражений, 7 901 пациент умер. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. В настоящий момент первым компонентом вакцинированы более 1 млн человек, двумя - 886 тыс. жителей.