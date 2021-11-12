Эксперт: карта регионов без ковида поможет выбрать направления для поездок по России

АРТЕК /Республика Крым/, 12 ноября. /ТАСС/. Карта регионов без ковида на портале стопкоронавирус.рф поможет выбрать наиболее безопасные направления для командировок и турпоездок по РФ. Таким мнением в пятницу в международном детском центре "Артек" поделилась с ТАСС генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

"Мы ввели на сайте стопкоронавирус.рф не только счетчик вакцинированных, но и тепловую карту так называемых регионов без ковида. Пока, к сожалению, у нас ни одного региона без ковида нет, - сказала собеседница агентства. - Можно увидеть эту тепловую карту и, соответственно, принимать решение, ехать или не ехать в тот или иной регион по делам или на отдых".

Малявина напомнила, что сервис предоставляет и другую информацию. В частности, на интерактивной карте можно посмотреть, какие ограничения введены в том или ином регионе РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 252 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 992 595 случаев заражения, выздоровели 7 720 962 человека, умерли 252 926. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.