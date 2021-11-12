Почти 1,5 тысячи компаний предлагают работу для участников акции "Время карьеры"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Студенты и выпускники российских вузов, которые участвуют во всероссийской акции "Время карьеры", проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей", претендуют на вакансии и стажировки почти в 1,5 тыс. различных компаний. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе организаторов акции.

"Всероссийская акция "Время карьеры" пройдет в ноябре 2021 года в 16 городах и в онлайн-формате для всех желающих. Вакансии и стажировки предлагают 1 445 компаний-работодателей. На портале проекта "Время карьеры" для молодежи и студентов открыто более 15 тысяч вакансий, по многим из которых доступно трудоустройство сразу на несколько позиций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, которого цитирует пресс-служба, с начала 2021 года более 30 тыс. молодых людей воспользовались сервисами проекта, познакомились с работодателями, востребованными профессиями и особенностями всех этапов трудоустройства. "В этом году акция "Время карьеры" будет включать в себя несколько совершенно разных мероприятий, проектов и инициатив. Это карьерные события в 16 городах России, а также онлайн-марафон. В ноябре доступно 20 мастер-классов от экспертов российских и международных компаний для всех желающих, они проходят в формате прямых эфиров на платформе "ВКонтакте", - пояснил Сериков.

Основными площадками, где пройдут карьерные события акции, станут вузы в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Чебоксарах, Томске и Хабаровске. Кроме того, предусмотрено 10 дополнительных площадок в Москве, Астрахани, Саратове, Новосибирске, Калуге, Кургане, Ульяновске, Архангельске, Калининграде и Ростове-на-Дону. "В каждом из городов вузы-организаторы предлагают участникам нестандартные форматы взаимодействия с работодателями. Так, в Санкт-Петербургском политехническом университете пройдет кейс-чемпионат, Уральский федеральный университет организует экспресс-собеседования, а Казанский федеральный университет презентует истории успеха в формате TED-лекций. На выставках студенты также смогут записаться в программы отбора и попасть на стажировку в интересующие компании", - отметили в пресс-службе.