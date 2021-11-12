Заслуженный деятель науки Лев Грибов умер на 89-м году жизни

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Известный ученый, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Лев Грибов умер на 89-м году жизни. Об этом в пятницу сообщается на сайте Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН.

"11 ноября 2021 г. на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся ученый, физик, физико-химик и химик-аналитик, член-корреспондент Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ Лев Александрович Грибов", - говорится в сообщении. Отмечается, что прощание состоится 16 ноября.

По данным ГЕОХИ РАН, Грибов родился 23 мая 1933 года в Москве, в 1956 году окончил физический факультет МГУ. Затем вся его жизнь была связана с Российской академией наук: сначала с Институтом физической химии, а с 1960 г. - с Институтом геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН).

Научные работы Грибова посвящены созданию общей теории строения и спектров молекул, аналитической квантовой химии, химической информатике. Под его руководством создана экспертная система для целей химического анализа, разработаны основы применения методов дискретной математики в химии, предложена теория безэталонного спектрального анализа. Многие его работы позволили развить теорию химических превращений, а также современные представления о механизмах переноса энергии в сложных молекулах.

Также Грибов был большим организатором науки и прекрасным педагогом. Под его руководством защищено более 60 кандидатских диссертаций, он являлся научным консультантом 10 успешно защищенных докторских диссертаций.