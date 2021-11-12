Власти Забайкалья смягчили ограничения для бизнеса и населения

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, смягчающее ограничения для бизнеса и населения, которые были введены из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, с 13 ноября власти разрешили детям посещать кафе и рестораны, но вместе с привитыми родителями, сообщается в пятницу на официальном портале региона.

"С 15 ноября в Чите, Читинском районе, Краснокаменске и Агинском Бурятском округе вновь могут работать массажные салоны, предприятия по дневному уходу за детьми, зоопарки (уличные), косметические кабинеты, спа-салоны, сауны, солярии. Но только с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции. С 13 ноября дети и подростки (до 18 лет) могут ходить в кафе и рестораны, но только вместе с родителями, имеющими QR-код о вакцинации либо о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Как уточнил вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев, в торговых и торгово-развлекательных комплексах сохраняется система проверки QR-кодов, исключение составляют продуктовые магазины и аптеки, в том числе в торговых центрах.

"Исходя из позиции Роспотребнадзора по детской заболеваемости, до 21 ноября включительно продлен запрет деятельности детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров", - подчеркнул Бардалеев.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.

За все время пандемии в регионе заразился 81 651 человек, выписаны 68 745 жителей, умерли 1 739 пациентов.