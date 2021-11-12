Треть опрошенных пользователей платформы "Время карьеры" трудоустроились благодаря проекту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Около трети опрошенных - 30% - пользователей платформы "Время карьеры" смогли получить работу или стажировку благодаря проекту. Об этом сообщил соруководитель проекта "Время карьеры", председатель Союза студентов Уральского федерального университета (УрФУ) Ойбек Партов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу.

УрФУ стал инициатором всероссийской акции "Время карьеры", организованной УрФУ, АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России по поручению президента РФ Владимира Путина. В первой акции осенью 2020 года приняли участие более 60 000 студентов в 35 городах России.

"Мы провели опрос среди зарегистрированных пользователей портала ["Время карьеры"], согласно которому 30% опрошенных нашли работу или стажировку с помощью портала или мероприятий "Времени карьеры", всего в опросе приняли участие около полутора тысячи респондентов", - сказал Партов.

Всероссийская акция "Время карьеры" - проект АНО "Россия - страна возможностей", Минобрнауки России и Уральского федерального университета. Цель проекта - знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи "работодатель - студент", формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров.