Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве достиг 65,5%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции в Москве достиг 65,5%, в Московской области - 68,4%. Такие данные опубликованы в пятницу на сайте стопкоронавирус.ру.

При этом в столице первым компонентом вакцинированы почти 5,9 млн жителей, оба компонента вакцины получили почти 5,5 млн москвичей. Кроме того, в Подмосковье вакцинацию от ковида первым компонентом прошли почти 4,13 млн человек, оба компонента получили более 3,9 млн человек.

Москва и область не соответствуют критериям региона, свободного от COVID-19, за исключением охвата тестированием на коронавирусную инфекцию не менее 200 человек на 100 тыс. населения.