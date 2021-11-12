{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве достиг 65,5%

В Подмосковье - 68,4%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции в Москве достиг 65,5%, в Московской области - 68,4%. Такие данные опубликованы в пятницу на сайте стопкоронавирус.ру.

При этом в столице первым компонентом вакцинированы почти 5,9 млн жителей, оба компонента вакцины получили почти 5,5 млн москвичей. Кроме того, в Подмосковье вакцинацию от ковида первым компонентом прошли почти 4,13 млн человек, оба компонента получили более 3,9 млн человек.

Москва и область не соответствуют критериям региона, свободного от COVID-19, за исключением охвата тестированием на коронавирусную инфекцию не менее 200 человек на 100 тыс. населения.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Калмыкии за месяц снизился в три раза
В сутки регистрируют около 45 пациентов с ковидом
Читать полностью