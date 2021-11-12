Кириенко положительно оценил действующую в России кадровую систему управленцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал хорошей действующую в России систему подготовки управленческих кадров, при которой, в частности, будущие губернаторы получают опыт работы в промышленности, бизнесе или сельском хозяйстве. Об этом он сказал в пятницу на встрече с участниками финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект АНО "Россия - страна возможностей"), который проходит в Международном детском центре "Артек".

"Когда я проводил свою первую школу обучения в советские годы, считалось, что квалифицированный управленец должен обязательно попробовать все. Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она (система - прим. ТАСС) построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне", - сказал Кириенко.

"После этого он идет в бизнес или промышленность на более высокий уровень, потом он должен поработать в федеральном министерстве, ведомстве - получить этот опыт. И только потом он может приехать в регион, стать губернатор или мэром", - добавил Кириенко.

По его словам, если претендент на управленческую должность не знает, как работает, например, промышленность, сельское хозяйство, бизнес, то ему будет очень сложно в государственном управлении.