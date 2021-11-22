Только на острове: чем уникальна Куба

Сделано на Кубе - это про ром от кантинерос, про сигары и их торседоров, про чудеса тюнинга, передовую медицину, жемчужных крокодилов и про людей, у которых все это есть

Эндемики. Флора и фауна Когда речь заходит об эндемиках Кубы, в первую очередь вспоминают, действительно, про жемчужного, или кубинского, крокодила. Рептилия находится на грани исчезновения - на планете осталось всего около 4 тыс. особей. Живут они в биосферном заповеднике Сапата в болоте, которое занимает около 360 кв. километров. Еще немного жемчужных крокодилов обитают на острове Хувентуд (остров Молодежи) на территории всего в 35 кв. километров: больше их нигде на планете не встретишь. Красивое название рептилии приобрели из-за окраса. Виду угрожают браконьеры, ведь мясо крокодилов считается деликатесом. Виноваты в сокращении популяции и другие пресмыкающиеся - американские крокодилы, с которыми скрещиваются жемчужные. Чтобы спасти исчезающий вид, животных стали разводить в неволе и с 2016 года выпускать в естественную среду. Биоразнообразие островов - удивительное явление природы: на территории, изолированной от большой земли, сосредоточены уникальные экосистемы и встречается множество эндемичных видов флоры и фауны. На Кубе, к примеру, есть 18 млекопитающих-эндемиков, а в соседнем материковом Гондурасе - всего три. Кубинский щелезуб похож на землеройку, но покрупнее, размером с ежа. Считалось, что животное исчезло, но в 2003 году одного щелезуба поймали. Ловили и позже: в 2013 году семь щелезубов нашли в национальном парке Алехандро-де-Гумбольдт на востоке Кубы. У этого насекомоядного токсичная слюна, но иммунитета к собственному яду нет, и погибнуть щелезубы могут от простого укуса в драке друг с другом. Эти ночные зверьки с длинным носом - одни из немногих на земле ядовитых млекопитающих. А вот среди 25 видов кубинских змей, из которых 18 - эндемики, ядовитых нет. Удав эпикратес в качестве амулета пользуется популярностью у последователей сантерии - кубинской религии, в которой нашлось место вере и в католических святых, и в духов вуду. Удав распространен на всем острове, но в Красной книге числится. Множество эндемиков среди птиц: кубинский трогон, выкрашенный природой в цвета национального флага, кубинский тоди, считающийся одной из самых красивых птиц на земле, колибри-пчелка весом меньше двух граммов. К слову, в национальном парке Алехандро-де-Гумбольдт, где были найдены щелезубы, особенно много эндемиков среди флоры: из-за токсичности горных пород растениям пришлось приспосабливаться, и в результате развились новые виды. Парк внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается "одной из самых значимых охраняемых природных территорий во всем Западном полушарии". Около 70% всей растительности парка - более 900 видов - эндемики. К примеру, жирянка древесная (Pinguicula lignicola): этот хищник, питающийся насекомыми, интересен еще и тем, что является на Кубе единственным среди плотоядных растений эпифитом, то есть живущим на другом растении. Половина всей флоры Кубы эндемична. Из ста видов пальм 90 - эндемики, в том числе охраняемая законом пробковая пальма, которая росла еще при динозаврах. Ретроавтомобили и их водители Розовые, желтые, голубые, синие, зеленые, "Шевроле" и "Бьюики", "Кадиллаки", "Доджи", "Форды", "Плимуты" и "Олдсмобили". Американские машины из дореволюционных времен - одна из самых ярких красок в портрете Кубы. Такое долголетие автопарку республики обеспечил запрет на импорт и экспорт автомобилей 1959 года. С того момента было разрешено продавать и покупать лишь те машины, которые уже были в стране. Только в 2011 году этот запрет был отменен. Хоть и объяснимо, но все же удивительно, что за прошедшие десятилетия в утиль отправилось на так уж много машин. Как сообщает ежегодник 1957 года Большой советской энциклопедии, в 1953 году, то есть за шесть лет до революции, автопарк Кубы составлял 112 тыс. легковых автомобилей. Сейчас в стране около 70 тыс. ретромашин. После того как в 60-е годы США ввели экономическое эмбарго против Кубы, страна лишилась поставок американских автозапчастей и жителям республики пришлось выкручиваться. С годами искусство тюнинга на Кубе достигло едва ли не совершенства.

В 70-е годы республику наводнили советские "Лады". Сейчас они по-прежнему в ходу. Многие запчасти к этим автомобилям использовались для ремонта американских машин. Бензиновые двигатели ради экономии заменялись на дизельные, так что у какого-нибудь ярко-красного "Бьюика" 1949 года оригинальным на самом деле остается только кузов. Машины на Кубе передаются от отца к сыну. Отношение к такому наследству очень трепетное. И хотя это вечная головная боль владельца, ведь надо постоянно что-то латать и менять, ретроавтомобиль - предмет гордости кубинца и признак достатка. Хвастаются кубинцы своими раритетными "Доджами" и "Олдсмобилями" на регулярных ралли Rally de Regularidad Copa Castrol в Гаване: соревнуясь в скорости, несколько десятков разноцветных автомобилей проезжают по улицам столицы. Пандемия нарушила эту традицию. Участвовать в ралли могут машины, которые эксплуатируются не меньше 35 лет, и владельцы их должны быть, по правилам клуба, хорошими добропорядочными людьми, потому что ралли - это семейный праздник. Ром и сигары Один из главных национальных брендов Кубы - сигары. Как утверждают с гордостью кубинцы, лучший в мире табак растет у них. Это регион Вуэльта Абахо в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова. Землю фермеры вспахивают только деревянной сохой - трактор почву утрамбует, а она должна быть рыхлой, - проходят по ней еще и граблями, затем выращенные в питомниках саженцы помещают в сделанные вручную лунки и постоянно пропалывают грядки, чтобы сорняки не мешали табаку расти. Растет он под марлевым тентом, пока фермер не понимает, что пора собирать урожай. Только на одной четверти плантаций Вуэльта Абахо удается выращивать табак первой категории. После того как листья собраны, следует несколько этапов их подготовки: сушка, ферментация, увлажнение, вновь сушка, проветривание, "отдых" и, наконец, выдержка - чем дольше, тем качественнее табак. У каждой категории листьев свое предназначение и название. К примеру, листья начинки seco не заменят связующие листья capote - и наоборот. По-своему именуются и все участники этого трудоемкого процесса. Торседоры (torcedores) - крутильщики, за день изготавливают от 70 до 200 сигар. Среди них есть знаменитые мастера. Но прежде торcедоров готовят купаж для начинки другие специалисты - лигадоры (ligadores). Они ежедневно тестируют табак и, отвечая за сбалансированность купажа, хранят секреты рецептуры. После торседоров в дело вступают catadores, они ответственны за дегустацию. Затем сигары помещают в комнаты escaparate для "отдыха" и только потом отправляют на продажу. Есть на табачных фабриках и совсем уж необычная должность - чтеца. Ежедневно работникам фабрики специальные госслужащие читают книги, журналы и газеты, а потом обсуждают их со слушателями. Эта традиция, которой около 150 лет, в 2012 году была признана властями Кубы культурным национальным достоянием. Не меньше церемоний и при изготовлении рома, еще одного кубинского национального бренда. Его производство контролируется властями, как и всё в республике, и качество продукта - вопрос государственной важности. Называться кубинском ромом напиток может, только если был выдержан в дубовых бочках не меньше года, и все сырье для производства рома должно быть местным, кубинским. После сбора сахарного тростника его отжимают в прессах, получившийся сок guarapo варят до черной патоки, или мелассы, которую, смешав с дрожжами, оставляют бродить. Получившееся вино vino de caña перегоняют в дистилляторах Коффи, затем самогон выдерживают в дубовых бочках не меньше двух лет. Качество будет обеспечено, если используются бочки, которые сами уже выдержаны временем. После этого наступает черед фильтрации напитка сквозь древесный уголь: чтобы получился ром нужного качества, используют несколько видов угля. Затем создание купажа, вновь выдержка, смешивание купажей, опять выдержка - и так несколько раз, пока дело не доходит до финального купажа. Все, ром готов.