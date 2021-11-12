В Петербурге число госпитализаций с COVID-19 сократилось почти на 30% с конца октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, госпитализированных в пятницу в стационары Петербурга, составило 390, что на 29% ниже показателей конца прошлого месяца, когда в пик, 29 октября, в больницы поступили 553 пациента. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, в стационарах Петербурга находятся более 7,7 тыс. человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 40,7 тыс. пациентов, 39,7 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 707 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 363 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 9,4 тыс. коек для больных COVID-19.

Всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,86 млн человек, более 1,98 млн человек завершили цикл вакцинации, сейчас в городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, запас вакцины составляет 631 271 дозу.

По последним данным, в Петербурге выявили 745 332 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 674 009 человек, умерли 24 882. За последние сутки в городе выявили 3 421 случай заражения.